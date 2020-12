Modetendenser kan være hurtige at afkode, mens smykketendenser ofte er mere subtile. Men det skal ikke stoppe os fra at udpege fire tendenser, der hitter lige nu.

Smykker, ure og andre accessories er med til at fuldende dit look - de kan endda være med til at skabe dit look ved at tilføje personlighed til dine enkle outfits.

Men hvad skal du gå efter, hvis du er på udkig efter nyt til smykkeskrinet - hvad end det er til dig selv eller som gave?

Vi har fundet fire tendenser, der hitter lige nu:

1: Eksplosion af farver

Tør du bevæge dig udover de klassiske guld- og sølvsmykker? Farvede sten og emalje hitter i smykkeverdenen lige nu akkurat som pasteller har været en kæmpe hit til dit garderobeskab. Vær ikke bange for at vælge smykker med farve, og som også vil pifte ethvert vinteroutfit op.

Øreringe:

Hoops i mint: 300 kr for et par

Minimalistiske hoops i forgyldt sølv: 350 kr for et par

Ørestikker i opal: 150 kr for en enkelt

Armbånd:

Uhuu armbånd i forgyldt sølv: 400 kr

Collector armbånd i flere farver: 300 kr

Armbånd med gule perler i forgyldt sølv: 350 kr.

2: Minimalisme

Dit smykke kan sagtens have farve og samtidig være minimalistik. Prøv øreringe med en enkelt farvet sten eller hoops i en ensartet farve. De giver også rig mulighed for at kombinere med andre mere fremtrædende smykker.

Nordisk minimalisme hoop i sølv: 350 kr for et par

Hoops i mint. Fås i flere farver: 300 kr. for et par

Confetti ørestikker i lysgrøn. Fås i flere farver: 150 kr. for en

3: Kunstværker

Et smykke der er et lille kunstværk i sig selv kan sagtens stå alene. Smykker som små kunstværker skiller sig ud fra mængden og giver personlig til dit outfit. Prøv fx med øreringe lavet i særlige motiver eller sammensæt mindre ringe til et kunstværk.

Kapow ring: 250 kr

Ring i forgyldt sølv; 1.050 kr.

Bi-øreing i forgyldt sølv: 150 kr. for en

4: Bæredygtighed

Ligesom i de fleste andre dele af modebranchen, så er bæredygtighed også kommet på dagsorden hos smykkevirksomhederne. Det danske smykkefirma LULU Copenhagen arbejder derfor med konceptet Less is Enough. Det handler om at købe eftertænksomt og kun købe det, der virkelig taler til os. Det er blandt andet også derfor ,de sælger alle deres ørestikker enkeltvis, så du kan nøjes med en af en slags eller tre forskellige. Det giver også rig mulighed for at mixe og matche lige præcis de smykker, du ønsker dig.

