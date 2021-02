CPH Hotel har omdannet deres dobbeltværelser til flotte kontorer, som du kan leje på uge- eller månedsbasis.

Er du - ligesom så mange andre - ved at gå op i limningen over trængsel på "hjemmekontoret" (læs: spisebordet), dårligt arbejdsudstyr og utallige afbrydelser og overspringshandlinger? Så tag på hotel!

CPH Hotel i DGI Byen har taget konsekvensen af, at der ikke er nogen overnattende gæster, og har indrettet deres dobbeltværelser til lækre kontorlokaler, som de lejer ud til en billig pris.

Vi er for mange omkring spisebordet - der er for meget uro i forhold til de telefonsamtaler, jeg har Lejer af kontor i CPH Hotel

Værelset er ca. 20 kvm, og sengen er skiftet ud med et skrivebord, en god kontorstol, loungestole til læsning, eget badeværelse og udsigt til himmel og by. Lige midt i Kødbyen i København. Her kan du få ro til at fokusere og arbejde uden forstyrrelser.

Kontor-værelset lejes enten på ugentligt basis mandag til fredag fra kl. 08.00-18.00 eller for en hel måned - du bestemmer.

Pris for én uge: 995 kr. inkl. moms

Pris for fire uger: 2990 kr. inkl. moms

Priserne er inklusiv highspeed wifi og kaffe/te, som står på værelset.

Bliv bedre til at holde fri, når du har fri

Der kan være mange fordele ved det fleksible arbejdsliv, vi har været tvunget til at indføre i forbindelse med pandemien. Men en af de største udfordringer er at finde - eller fastholde - sin work/life-balance. Arbejdsliv og privatliv kan være svære at adskille, og mange føler, at de hele tiden er på arbejde i et eller andet omfang, fordi man jo altid er på "kontoret", når man arbejder hjemmefra.

Her kan kontorhotellet også være en glimrende løsning, fordi du får nemmere ved at adskille arbejdstid og fritid, når du fysisk »går på arbejde« et andet sted end derhjemme.

Gode grunde til at komme ud af hjemmekontoret

Det er billigt Parkeringshus få meter fra hotellet - med rabat Ingen forstyrrelser Luftforandring

