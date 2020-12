Er du allerede blevet træt af hyggelige julehistorier og gaveindkøb, så er det her den helt rigtige serie for dig.

“Hæsblæsende, ultra-voldelig og skamløst underholdende fortælling om den kriminelle, engelske underverden sætter en ny standard for international serie-action.”

Sådan skriver Soundvenues anmelder om serien og kvitterer med fem ud af seks stjerner.

Vi er altså langt fra den traditionelle julehygge, men hvis man trænger til en anden type underholdning, så er serien Gangs of London et af de bedste bud lige nu.

Serien tager udgangspunkt i Wallace-familien, som styrer store dele af Londons underverden. Familiens overhoved bliver skudt - i første afsnit vel at mærke - og herefter tager begivenhederne fart.

Hver karakter har deres egne motiver for at byde sig til i kampen om at blive det næste kriminelle overhoved i London: Magt, hævn, penge eller noget helt fjerde.

Actionscenerne i serien er både voldsomme og vel koreograferede. Så hvis du er til de asiatisk inspirerede mand-til-mand kampscener krydret med våben og eksposioner, så er det her lige noget for dig.

Den brutale gangster-serie blev et kæmpe hit i England, og du finder også et par danskere på rollelisten. Laura Bach (kendt fra Den som dræber) og Mads Koudal spiller med i serien som iskolde lejemordere.

