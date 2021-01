Udnyt tiden, du alligevel skal tilbringe hjemme i vintermånederne, med at se de fedeste film og serier. Lige nu får du gratis adgang i 2 uger.

Resten af den mørke vinter kommer vi i høj grad til at tilbringe derhjemme med familien. Det er trist, at vi ikke som normalt kan se venner og bekendte - men det har nu den fordel, at det giver tid til at være sammen som familie.

F.eks. er der mulighed for at bruge tiden på at streame fede film, som både henrykker voksne og børn.

Daniel Radcliffe (11), Rupert Grint (12) og Emma Watson (10) i den første film om Harry Potter. Vis mere Daniel Radcliffe (11), Rupert Grint (12) og Emma Watson (10) i den første film om Harry Potter.

Et godt eksempel er de syv film om Harry Potter, samt de to »prequels« (film, der er udgivet senere, men hvor handlingen foregår tidligere, red.) »Fantastiske skabninger og hvor de findes« og »Grindelwalds forbrydelser« med blandt andre Eddie Redmayne, Zoë Kravitz, Jude Law og Johnny Depp.

I sidste film - »Harry Potter og dødsregalierne, del 2« - er Daniel Radcliffe blevet 22 år, mens Rupert Grint er 23 og Emma Watson 21 år. Vis mere I sidste film - »Harry Potter og dødsregalierne, del 2« - er Daniel Radcliffe blevet 22 år, mens Rupert Grint er 23 og Emma Watson 21 år.

Siden den første film »Harry Potter og de vises sten« blev udsendt i 2001 har både bøger og film om den unge troldmand taget verden med storm. De første otte film fik premiere hen over 10 år, og de to efterfølgere udkom i 2016 og 2018.

I den tredje film om Grindelwald, som endnu ikke har fået premiere, overtager Mads Mikkelsen i øvrigt rollen som Gellert Grindelwald fra Johnny Depp, så der er masser at glæde sig til - og god grund til at få set de to første »Fantastiske skabninger«-film, hvis du endnu ikke er kommet med på vognen.

Der er selvfølgelig meget andet på C MORE end troldmænd og hekse. Se f.eks. den populære og brutale serie »Gangs of London«, hvor likvideringen af lederen af en magtfuld gangsterfamilie udløser en voldsom krig mellem rivaliserende gangsterbander. Eller den moderne westernserie »Yellowstone« med Kevin Costner som overhoved for en familie, der med næb og klør forsvarer deres ranch.