Bradley Cooper og Lady Giga viser ukendte talenter i filmen A Star is Born. Lige nu kan du streame den gratis.

Det kom som en kæmpe overraskelse, at stjerneskuespilleren Bradley Cooper og at hitmageren Lady Giga kan spille skuespil. Begge dele tog verden med storm i Coopers instruktørdebut A Star is Born.

Frem til 31. marts kan du streame A Star is Born på Cmore - den første måned er gratis

Filmen fik millioner af fans blandt filmelskere og anmeldere verden over; ikke mindst på grund af samspillet mellem de to stjerner. Faktisk var det så overbevisende, at der opstod spekulationer om, hvorvidt de var begyndt at danne par.

Rygterne fik endnu mere næring i 2019, da Bradley Cooper og Lady Giga indtog scenen ved Oscar-uddelingerne med en dybfølt udgave af storhittet Shallow, der toppede hitlister verden over

Nomineret til otte Oscars

A Star is Born blev nomineret til intet mindre end otte Oscars, men til manges overraskelse løb publikumsfavoritten “kun” med en enkelt af de prestigefyldte statuetter; nemlig for bedste sang.

Filmen handler om contrysangeren Jackson Maine (spillet af Bradley Cooper), der får øje på den uslebne diamant Ally (spillet af Lady Gaga). Sød musik opstår på flere måder.

Du kan se en trailer herunder: