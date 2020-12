Det ene øjeblik hitter en serie på Viaplay, så er det HBO, og før du ved af det skal du også følge med hos Cmore. Heldigvis er der en løsning, så du altid kan se det nyeste hit.

Imellem corona-nedlukninger og det uendelige tilbud af streamingtjenester og TV-kanaler, så kan det være svært at overskue, hvilke og hvor mange streamingtjenester man betale for hver måned.

En af de absolut mest hypede serier lige nu er sci-fi serien Raised by Wolves som kan ses på HBO Nordic. Heldigvis behøver du ikke binde dig til én eller to tjenester for at se de film og serier, du ønsker.

Du kan i stedet prøve YouTV, hvor du kan vælge mellem 43 forskellige kanaler og 9 streamingtjenester, heriblandt HBO Nordic, Viaplay, C More, Dansk Filmskat og Min Bio. Du kan skifte dine kanaler og streamingstjenester ud hver måned og på den måde hele tiden sikre dig, at du kan se de nyeste film- og seriehit.

Få YouTv GRATIS i en måned! Herfter koster det 299 kr. pr. måned.

Serien Raised by Wolves er instrueret af Ridley Scott, der står bag store filmhit som Alien, Blade Runner, Gladiator og The Martian. Sci-fi er altså et velkendt univers for den anerkendte instruktør.

Amanda Collin er den store attraktion i Ridley Scotts Sci-fi-serie Soundvenue

Serien følger androiderne Mother (spillet af danske Amanda Collin) og Father (Abubakar Salim), der er landet på den golde planet Kepler-22b og med en bunke menneskefostre skal påbegynde dannelsen af en ny ateistisk civilisation. Jorden er hærget af krig og ikke beboelig, derfor bliver deres opgave at starte en ny civilisation.

Serien er sammen med den danske instruktør Susanne Biers The Undoing en af HBOs helt store satsninger i år.

