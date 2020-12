Olsen-banden slår til igen! Den folkekære forbrydertrio med Egon Olsen i spidsen og håndlangerne Benny og Kjeld lander nu under juletræet over hele landet i den ultimative coffee table book.

Skidegodt, Egon! Nu er gaven hjemme til alle, der elsker Olsen-banden og hele det farverige univers med Yvonne, Keld, Benny og alskens nederdrægtige og skruppelløse rigmænd, som kun fortjener at få frarøvet en formue via en genial plan fra Danmarks største forbryderiske mastermind!

Siden 1968 har de 14 sjove film henrykket os alle - og givet et nostalgisk tilbageblik på en verden, hvor den største fornærmelse var at blive kaldt »hundehoveder, hængerøve og socialdemokrater!«

I samarbejde med Nordisk Film har BOOK LAB udgivet en mastodont af et hyldestværk. Et univers, der forener det bedste fra filmene med interview af nulevende medvirkende, anekdoter fra bøgerne og fakta fra filmene, så alle uanset alder og baggrund får mulighed for at fordybe sig i danmarkshistoriens mest elskede forbryderbande.

Det, der adskiller denne bog fra andre bøger om Olsen-banden, er især offentliggørelsen af hidtil ukendt materiale Anmeldelse af bogen i Information

For eksempel kan bogen afsløre, at Egon, Benny og Kjeld ikke var de tre elskelige figurers oprindelige navne. De skulle have hedde Eigil, Sofus og Tykke-Kjeld. I dag føles det jo helt forkert.

