Der er få mennesker, der ikke på et tidspunkt i deres liv har set en Disney-film. Fra klassiske Mickey Mouse til Løvernes Konge og nye hits som Frost. Find ud af, hvor godt du egentligt kender til Disney.

Disney er et kæmpe univers og filmgiganten er hjernen bag et utal af udødelige klassikere. Uanset om du var barn i 60’erne eller selv har fået børn, der er født i 10’erne, så kender du helt sikkert til Disneys univers.

Hvor mange andre virksomheder kan du sige det om? Med så mange år på bagen, 97 år for at være helt præcis, så er det en selvfølge, at virksomheden har været gennem mange transformationer.

Den seneste er deres nye streamingtjeneste, Disney+, hvor de forsøger at slå konkurrenterne af banen med et billigt abonnement og selvfølgelig et enorm bagkatalog.

Men selvom du måske kan nogle sange eller har prøvet at gengive stemmen fra Anders And, hvor meget kender du egentligt til Disney, når det kommer til stykket?

Her seks facts, du helt sikkert ikke vidste om Disney-universet.

1) Moren dør næsten altid

Har du lagt mærke til, hvor mange af karaktererne i Disneys univers, der er forældreløse? Mikkel, fra Mads og Mikkel, Bambi, Dumbo og Mowgli er bare nogle af dem. Men hvorfor?

I et interview kommer en producent fra Disney, Don Hahn, med en teori. Ifølge ham skyldes det, at Walt Disney selv mistede sin mor, efter at hun flyttede ind i et hus, som han havde købt til hende. Huset viste at have en fejl i varmesystemet, som gjorde at moren døde af kulilteforgiftning. Skyldfølelsen skulle efterfølgende have fået Walt Disney til at portrættere mange af karaktererne i filmene som moderløse.

Mickey og Minnie var ægtefolk i virkeligheden

Wayne Allwine begyndte i 1977 at lægge stemme til Mickey Mouse, hvorefter han i 1986 mødte hans kommende hustru Russy Taylor. Hun lagde nemlig stemme til Minnie Mouse.

Wayne lagde stemme til Mickey Mouse i hele 32 år.

Et nummer går igen

Disney er kendt for at ligge hemmelige beskeder i film - nogle af dem mere konspiratoriske end andre. Men især et nummer går igen i mange Disney film. Nummeret er A113.

John Lassester, der er tidligere kreativ chef for Pixar og Walt Disney Animation Studios, fortalte i et interview, hvorfor nummeret går igen. Ifølge ham er det fordi, at det er nummeret på det lokale, hvor mange animatorer lærer at animere på The California Institute of Arts.

Du kan fx finde nummeret i Lilo og Stitch, Op, Biler og Toy Story. Hold øje med det næste gang, du sætter en Disney film på.

132 timers arbejde for fem sekunder

Hvad ville din arbejdsgiver sige til, at du brugte 132 arbejdstimer på noget, der kun kan ses i fem sekunder? De fleste ville nok få en samtale med chefen, men for Disney er det en anden snak. Fem sekunder af balkonscenen, hvor Elsa fra Frost synger Let it Go, tog 132 mandetimer at lave!

Genbrug i Disney

Når fem sekunder kan tage 132 timer at lave, så er det vel fair nok at nogle andre ting er genbrug.

Dansen som Snehvide danser med dværgene er fx den samme animation, som den Lady Marian i Robin Hood danser med grisen og kaninen. I den berømte jazz-scene fra Aristocats, hvor baggårdskattene spiller “Hvem vil ikke gerne være kat”, bliver der spillet på trommer. Samme animation bliver også brugt i Robin Hood, hvor katten er skiftet ud men en kanin.

2,3 millioner hår

Folk med forstand på animationer ved at detaljerigdommen skal være stor, hvis noget der er tegnet eller computergeneret skal virke livagtigt - eller ekstra blødt og pelset. Sully, det store blå monster fra Monsters Inc., har derfor 2,3 millioner animerede år.

Noget af et pil-arbejde.

