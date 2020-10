Nu kommer sæson 2 af den storslåede serie, der giver Star Wars-universet nyt liv, og givet streamingtjenesten Disney+ en flyvende start over hele verden.

Kalder alle Star Wars-fans! Så kan du godt rydde weekendens planer, for fredag lanceres sæson 2 af "The Mandalorian". Serien kan streames eksklusivt på Disney+, som du lige nu kan få adgang til for 59 kr. om måneden eller kun 589 kr. for et helt år (49 kr. pr. måned).

Danskerne fik adgang til første sæson af »The Mandalorian« 15. september, da Disney+ endelig rullede deres ambitiøse streamingtjeneste ud herhjemme. Da havde Star Wars-serien allerede lagt store dele af verden ned, men med dagens lancering er vi altså på omgangshøjde med resten af kloden.

»Tha Mandalorian« foregår på samme støvede ørkenplanet som mange af Star Wars-filmene, og har meget af den samme stemning. (Foto: ©Disney+) Vis mere »Tha Mandalorian« foregår på samme støvede ørkenplanet som mange af Star Wars-filmene, og har meget af den samme stemning. (Foto: ©Disney+)

Af samme grund er der selvfølgelig mange, som endnu ikke har taget hul på den storstilede satsning. De kan så glæde sig over at kunne kaste sig over sæson 2, når første sæsons otte afsnit er blevet set.

»The Mandalorian« foregår i Star Wars-universet, fem år efter Imperiets og Darth Vaders fald. Det betyder, at mange af de kendte figurer og familier fra Star Wars optræder i serien - som dog også introducerer nye, spændende skabninger. Måske har du allerede set nogle af de mange memes med Baby Yoda?

Baby Yoda - også kendt som »barnet« - spiller en væsentlig rolle i Disneys nye megasatsning. (Foto: ©Disney+) Vis mere Baby Yoda - også kendt som »barnet« - spiller en væsentlig rolle i Disneys nye megasatsning. (Foto: ©Disney+)

Heldigvis kan serien sagtens ses af alle dem, der ikke kan alle Star Wars-karaktererne og deres indbyrdes forhold udenad. I modsætning til filmene, som i sidste ende handler om at redde universet, er »The Mandalorian« en mere klassisk spændingsserie. Vi følger den (i begyndelsen, i hvert fald) navnløse dusørjæger af racen mandalorianer, som har givet serien sin titel.

Mando, som han kaldes, får til opgave at kidnappe »barnet« - Baby Yoda - men tager ham i stedet til sig og bliver hans beskytter og faderfigur. Dermed bliver mandalorianeren jaget vildt i en kamp mellem det gode og onde.

Se »The Mandalorian« på Disney+ her

Se trailer for »The Mandalorian« sæson 2 her: