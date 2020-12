Kunstneren HuskMitNavn har skabt den perfekte gave til hele familien. En æske med 40 sjove og finurlige motiver, der skal tegnes færdige og farvelægges.

Grib farveladen og lad børn og voksne samle sig ved bordet og tegne videre på alt fra spåkoner til rummænd og tatovører med HuskMitNavns nye tegnesæt »Out of the box drawings«. Ud over at tegningerne, som titlen antyder, kommer i en boks, sætter de skæve og humoristiske motiver fantasien i gang hos store og små.

Og det er netop, hvad vi har brug for i en tid, hvor Corona sætter en kæp i hjulet på mange af de aktiviteter, vi plejer at lave sammen, mener kunstneren, HuskMitNavn.

Kunstneren HuskMitNavn HuskMitNavn er et pseudonym for en dansk kunstner / streetartist. HuskMitNavn er født 1975 og opvokset i Taastrup. Han er uddannet billedskolelærer og startede med graffiti i 1990'erne, men blev først kendt i 2001 under navnet HuskMitNavn.

»Jeg begyndte projektet i foråret under lock down, hvor alle sad derhjemme. Nogle gange er det jo svært at finde på, hvad man skal give sig til sammen med ungerne. At tegne er fedt for både voksne og børn,« siger han og påpeger, at motiverne også godt må have lidt kant.

»Det gør jo ikke noget, at onklerne og tanterne eller far og mor også synes, det er sjovt at tegne med, og hvis de så samtidig bliver glade for de motiver, de får af ungerne, når de er færdige, så er det jo helt perfekt,« siger han.

Motiverne er trykt på lækkert, tykt papir, så de kan sættes i rammer, når de er færdigtegnede.

Klik her og køb »Out of the box drawings«