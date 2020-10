Efter nogle varme sommer- og efterårsmåneder i det fri er det endelig tid til at krybe ind under dynen og bruge mere tid med hinanden. Her er 5 bud på, hvordan du og din partner kan sætte fut i sexlivet i den kolde tid.

1. Forfør med frækt undertøj

En af de helt sikre vindere for begge køn er frækt undertøj. Undertøj kan både være sexet og stilfuldt. Det vigtigste er, at kvinden nyder at gå i det frække undertøj og føler sig sexet, smuk og forførende.

Derfor er det vigtigt at vælge lingeri, der passer til kvindens størrelse og former. Hvis I vil markere en særlig lejlighed, eller tilføje lidt mere til den forførende akt, kan I prøve en chemise. Dette er en særlig slags lingeri, der kombinerer det rå med det elegante og feminine.

Find forførende og frækt undertøj her

2. Forlæng samlejet

Med en såkaldt penisring kan du og din partner opleve større tilfredsstille i jeres sexliv. Penisringen klemmer om penisroden, og giver manden længere udholdenhed, større følsomhed og en mere intens orgasme. Begge parter kan få glæde af penisringe, da de kan fås med eller uden vibrationer. Den sidste type er designet til at stimulere kvindens klitoris under samlejet.

Find penisringe, der giver nydelse til mænd og kvinder her

3. Næsten garanti for orgasme

En af de sikre veje til kvindens orgasme er klitoriskontakt. En udbredt fejl, som mange begår, er at kaste sig over klitorissimulation for tidligt. Det er vigtigt først at give området omkring klitoris opmærksomhed og kærtegn, inden man kaster sig over den direkte kontakt med klitoris.

En vibrator kan være et godt redskab til at opnå orgasme. En vibrator findes i mange forskellige former, størrelser og designs. En af de helt store favoritter blandt kvinder verden over er Womanizeren, som er et af de mest orgasmesikre produkter. Der er vibratorer til enhver lejlighed og i alle størrelser. Fælles for dem alle er, at de giver dig og din partner en masse glæde med vibrationer og pulserende bevægelser.

Ønsker I at krydre sexlivet yderligere, er den fjernstyrede og prisvindende parvibrator We-vibe det rigtige valg. Med sine kraftfulde og dybe vibrationer stimuleres klitoris, G-punkt og penis under samleje. We-Wibe kan styres med en fjernbetjening og har 10 forskellige vibrationsstyrker. Derudover kan den dertilhørende app bruges til at kontrollere vibratoren - måske som en pirrende og hemmelig leg under middagen?

Find den perfekte vibrator her

4. Pir de erogene zoner, du (måske) ikke plejer

Det er ikke kun kvinder, der kan have glæde af sexlegetøj. Mænd har også erogene zoner - f.eks. omkring anus - som kan gøre det nemmere at opnå seksuel nydelse. Det er et tabubelagt emne, men for mange er en buttplug en god idé. Det er et sexlegetøj, der sættes op i anus - en særlig følsom erogen zone.

Legetøjet kommer i mange forskellige former og størrelser. Hvis man ikke har prøvet det før, kan det være en god idé at begynde med en i silikone. Disse har nemlig en naturlig temperatur og en blød fornemmelse.

Find buttplugs til både mænd og kvinder her

5. Brug klassikeren på en ny måde

Dildoen er et af de helt klassiske stykker sexlegetøj. Den kan bruges på mange forskellige måder, enten alene eller sammen med en partner. Særligt dildoer med vibration er et effektivt værktøj til at opnå orgasme.

Men faktisk har mange også fornøjelse af at bruge dildoen til såkaldt dobbelt penetration under et samleje. Det ekstra pres på G-punktet kan intensivere orgasmen for kvinden.

Find den perfekte dildo her