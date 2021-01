Samsung lancerer supertelefonen Galaxy S21, som er pakket med al den teknologi, man kan mase ind i en Androidtelefon. Hvis du forudbestiller den nu, får du tilmed et sæt Galaxy Buds inkl. den nye SmartTag med for kun 79 kr.

Ventetiden er ovre, for nu er Samsungs længe ventede Galaxy S21 endelig på trapperne. Allerede nu kan du forudbestille dit eksemplar, så du snart er klar til at indtage verden med Samsungs hidtil bedste kamera, 5G og krystalklar kæmpeskærm.

Galaxy S21 kommer i tre modeller: S21, S21+ og S21 Ultra - og koster fra 139 kr. pr. måned, når du samtidig opretter et abonnement hos Telia.

Med Galaxy S21 kan du tage billeder som en professionel fotograf. Kameraet har kunstig intelligens, som automatisk stiller skarpt og stabiliserer dine billeder, så du får perfekte resultater hver gang. Prøv også de sjove og fantastiske filtre, der følger med - og oplev en skarphed, du aldrig før har set, selv over lange afstande. Du har 100x zoom at gøre godt med!

På trods af de mange tekniske muligheder og finesser har den nye Galaxy-model en imponerende ydeevne. Det skyldes blandt andet en bedre processor, som yder mere men bruger mindre strøm.

Og med et nyt og elegant design er der ikke noget at sige til, at eksperter fra alverdens tech-medier udråber Galaxy S21 til at være et sikkert hit.

Forudbestiller du en Galaxy S21 hos Telia inden 28. januar, kan du købe Galaxy Buds Pro (værdi 1.928 kr.) eller Galaxy Buds Live (værdi 1.628 kr.) for kun 79 kr. – begge inkl. den nye SmartTag.