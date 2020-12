iPhone 12 bliver revet væk i øjeblikket - og det er ikke så underligt. Den nye model er hurtigere, sikrere og bedre på stort set alle områder.

Den nye iPhone 12 kommer til at ligge under juletræet overalt i landet. Og det er ikke så underligt. Apples nyeste model er nemlig bedre på alle parametre, uanset om du taler kamera, hastighed, 5G, lysstyrke eller holdbarhed.

Lige nu kan du købe en af de nye iPhone 12-modeller hos Telia fra kun 130 kr. pr. måned - enten med eller uden abonnement. Køber du samtidig abonnement, sparer du over 1.000 kr. på telefonen.

Tyndere, lettere - og langt mere holdbar

iPhone 12 er 11% tyndere, 15% mindre og 16% lettere end forgængeren. Til gengæld er den mere holdbar, for skærmen er skabt ved at kombinere glas og nanokeramiske krystaller. De krystaller er faktisk hårdere end de fleste metaller, og dermed er der altså tale om et meget hårdført materiale, der er bygget ind i iPhones 12s Super Retina XDR-skærm med OLED.

iPhone 12 er også hurtigere end nogensinde før. Den er nemlig udstyret med en chip, der gør det muligt, at kameraet kan udføre flere billioner - ja, billioner - handlinger med Neural Engine. Det gør det muligt, at du kan optage video i Dolby Vision. Den forlænger batteritiden, så du ikke skal bekymre dig om at lade din iPhone 12 op. Og så er din iPhone 12 fremtidssikret.

