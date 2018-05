Mobilen er nærmest uundværlig i håndbagagen, når sommerferien går sydpå. Og rigtig mange danskere har, med gratis roaming fra teleselskabet, næsten ubegrænset adgang til at lægge feriebillederne på instagram direkte fra solstolen.

Men ifølge it-sikkerhedsfirmaet Kaspersky Lab er det ikke uden risiko. Sidste sommer trådte nye regler i EU i kraft, og det betyder, at alle danskere har gratis roaming i deres mobilabonnement, når de rejser i EU.



Er du blev hacket under ferien? Så hører BT meget gerne fra dig. Send en mail til 1929@bt.dk eller skriv en besked til os her på Facebook.

Dog kan der være forskel på, hvor meget data man har til rådighed, og det kan få nogle til at spejde efter gratis wifi. Og blandt andet hér man skal være varsom.

Nordisk direktør i Kaspersky Lab, Leif Jensen har 8 gode råd til ferien (artiklen fortsætter under boksen):

Sikkerhedstips 1. Opdater alle apps, inden du rejser Forældede apps er et rent slaraffenland for hackere. Med opdateringer kommer lukning af sikkerhedshuller, som ellers i stor stil udnyttes af hackere. Derfor bør du allerede inden, du tager hjemmefra, opdatere alle apps – så har du gjort det væsentligt sværere for hackere at få adgang til dine private data på mobilen. 2. Brug dine inkluderede data til netbank og andre sites, der kræver personligt login Hvis du skal tjekke din netbank, e-boks eller andre hjemmesider, hvor du skal indtaste personlige oplysninger, så undgå at logge på wi-fi. Sørg for, at du henter data via din teleudbyders netværk fremfor et wi-fi netværk. Dét er langt mere sikkert. Brug i stedet din inkluderede data her – så kan du altid bruge wi-fi til at læse nyheder og google restauranter eller oplevelser, hvis du løber tør for data. 3. Pas på falske wi-fi-netværk Hackere ved godt, hvordan de kan gøre deres ’arbejde’ let for dem selv. Det er nemlig meget nemt at oprette et wi-fi hotspot med navnet ”Hotel” eller ”Free airport wifi”. Og når intetanende besøgende logger på, så giver de hackerne let adgang til at følge med. Undersøg derfor altid, om det rent faktisk er hotellets eller lufthavnens eget wi-fi du logger på. Spørg hotellet eller følg skiltning. Tag ikke det første og bedste, der dukker op på din telefon, når du søger efter wi-fi netværk. 4. Hold øje med s’et – https i stedet for http Når et hjemmeside-link starter med https i stedet for http, så er siden krypteret. Det vil sige at de informationer, du indtaster, er beskyttede. Indtast aldrig personlige oplysninger på sider uden https – heller ikke når du er hjemme – for uden kryptering er det meget let at få adgang til dine data. 5. Log ikke på ubeskyttede netværk Netværk med en kode er ikke nødvendigvis sikre – men netværk uden en kode har en øget risiko for at være usikre. For her er det ekstra let for hackere at få adgang til at kigge med. Undgå derfor helt at logge på netværk uden kode. 6. Betal ikke med kreditkort på restauranter Betaler du med kreditkort, risikerer du at komme til at betale for meget mere end dit måltid. Der sker stadig masser af snyd med kreditkort og det sidste du ønsker er, at se tjeneren forsvinde om i et baglokale med dit kreditkort. Herfra er der fri adgang til din konto. Betal med kontanter. Så betaler du ikke for mere end du selv har købt ind for. 7. Pas godt på, at din mobil ikke bliver stjålet Pas på din mobil. Lad være med at lægge den på et bord i en travl cafe. Inden du får set dig om har den fundet sig en anden ejermand. 8. Brug egen oplader i stedet for usb-stick For ca. et år siden fandt vi ud af, at it-kriminelle havde fundet en ny måde at hacke din telefon på. I visse lufthavne havde de hacket sig ind, så de kunne få adgang til folks mobiler, når de opladede deres telefoner via usb-sticks, der var stillet til rådighed i visse lufthavne. Hav derfor din egen oplader med og brug den.

It-sikkerhedsekspert hos CCIS, Peter Kruse, er enig i Kaspersky Labs sikkerhedsråd. Han mener dog ikke, at USB-stikket er til stor fare, da der skal mere omstændig hacking til, og den type angreb vil i højere grad være målrettet en enkeltperson, som har nogle informationer, man vil spionere på.

Er man urolig, så kan man dog få fat i et 'Usb-kondom' som sørger for, at stikket ikke giver adgang til telefonen, men kun lukker strøm ind.

Han tilføjer i øvrigt, at man ikke skal tro sig sikker, hvis man låner hotellets computer eller går på netcafé, for der kan være plantet noget på maskinen, der opsamler personlige oplysninger.

»Jeg vil opfordre til ikke at have alt for meget tillid til den slags computere, for der er næsten en større risiko forbundet med det, hvis du for eksempel logger på netbank. Det er noget, vi ser rigtig meget af. Så bliv endelig på telefonen, men brug roaming,« siger han.

Peter Kruse selv har altid bluetooth og wifi slået fra, når han rejser ud over landets grænser, og det vil han gerne anbefale.

»Og skal man på nettet, så brug hotellets wifi, men vær helt sikker på, at det ér det rigtige, du logger på,« siger han til BT.

