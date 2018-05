Har du undret dig over, hvorfor du pludselig i går og i dag har modtaget et hav af mails fra virksomheder, der nævner noget om dine personlige oplysninger, og om de fortsat må få lov at sende dig mails?

Det er der en særlig grund til, og den er ikke spor farlig.

Det fortæller Henning Mortensen, der er formand for Rådet for Digital Sikkerhed.

»Der er kommet nye regler for behandling af personoplysninger, og de gælder fra på fredag. I de regler står der blandt andet, at man skal oplyse de registrerede (kunder, borgere eller lignende, red.) om de personoplysninger, man har indsamlet, og til hvilket formål de skal bruges,« oplyser Henning Mortensen.

Derfor er der altså en masse virksomheder, der er i gang med at sende mails ud, før loven træder i kraft fredag.

De fleste mails indeholder altså bare oplysningen om, hvordan virksomheden behandler dine personoplysninger, men i nogle tilfælde bliver du også bedt om at trykke 'ja' til fortsat at modtage virksomhedens nyhedsbreve.

Som følge af de nye EU-regler risikerer virksomhederne nemlig ikke kun bøder efter markedsføringsloven, men også efter de nye persondataregler, hvis de ikke har fået et tilstrækkeligt samtykke til at sende nyhedsbreve ud på e-mail.

Overholder virksomheder ikke den nye lov om databeskyttelse, kan de blive straffet med bøder på op til 20 millioner euro eller fire procent af deres globale omsætning.

Du skal altså ikke ryste i bukserne over de mange mails, der er strømmet ind på din mailkonto.

»Det er intet farligt ved det her. Loven er vedtaget for at beskytte borgernes oplysninger, og den kommer til at gøre en stor forskel for forbrugerne, for der kommer en langt bedre beskyttelse af ens oplysninger,« fortæller Henning Mortensen.