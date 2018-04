Det er sket tusindvis af gange i årets første tre måneder, at danskere har løftet knoglen og ringet til kundeservice hos Telia for at opsige deres abonnement.

Således har Telias danske forretning haft et skidt første kvartal med regulær kundeflugt. Hele 24.000 mobilkunder, 9000 bredbåndskunder og 1000 tv-kunder har sagt farvel og tak til den svenske koncern, der har kunderne i hele Norden og i Baltikum.

Det fremgår af selskabets kvartalsrapport, der netop er offentliggjort.

Her står der også, at Telia i Danmark har mistet 64 millioner kroner i omsætning i forhold til samme periode året før, hvilket er en tilbagegang på 4,4 procent

Mens hele koncernen har haft en samlet fremgang i kvartalet med et driftsoverskud før af- og nedskrivninger på 6,5 milliarder svenske kroner, knap en halv milliard SEK mere end samme periode i 2017, så oplevede den danske del af forretningen et dyk på 2,5 procent til et driftsoverskud før af- og nedskrivninger på 141 millioner svenske kroner.