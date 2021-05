Selvom prinsesse Marie forsøger at pakke det ind, så er der ingen tvivl om, at hendes 12-årige søn bliver mobbet.

Det mener podcastvært Ditte Okman og hendes paneldeltagere i 'Det, vi taler om', B.T.s royale korrespondent Jacob Heinel Jensen, politisk kommentator Søs Marie Serup, chefredaktør på Avisen.dk Per Kuskner og politisk redaktør på B.T. Henrik Qvortrup.

»Kan vi lige tale om lilleprinsen,« indleder Ditte Okman, hvortil samtlige paneldeltagere svarer med et medfølende 'nåårh'.

For både Ditte Okman og hendes tre paneldeltagere er ikke i tvivl om, hvad prinsesse Marie virkelig mente, da hun i denne uge udtalte sig i et opsigtsvækkende interview med det franske magasin Point de Vue.

»Jeg bekymrer mig ikke om Athena. Hun er meget fortrolig med sin familiehistorie. For Henrik er det anderledes. Han kan ikke rigtig lide at blive mindet om, hvem han er. Børn er ikke altid rare over for hinanden,« forklarede prinsesse Marie om sine to børn, 9-årige prinsesse Athena og 12-årige prins Henrik.

»Han sagde til mig: 'Mor, det er okay. Så længe vi er sammen'.«

Selvom prinsesse Marie ikke siger det direkte, så er blandt andre B.T.s royale korrespondent Jacob Heinel Jensen ikke i tvivl om, hvad hun mener med, at prins Henrik 'ikke kan lide at blive mindet om, hvem han er.'

»Det handler jo om, at han bliver lidt mobbet. Han kan ikke lide, at han er prins, og han vil ikke kaldes prins,« siger B.T.s royale korrespondent Jacob Heinel Jensen i 'Det, vi taler om' og tilføjer:

»Jeg kan ikke lade være med at tænkte på dronning Margrethe. Hun har jo flere gange fortalt, at hun heller ikke kunne lide at være kronprinsesse, da hun var lille. Hun følte sig måske også lidt mobbet.«

Dronning Margrethe har blandt andet i DR-serien 'Frederik den IX' fortalt om den dag, klasselæreren fortalte, at hun skulle være Danmarks regent en dag.

»Jeg løb ud af klasselokalet og stortudede midt ude på gangen,« fortalte dronning Margrethe, der siden overtalte sine forældre til at sende hende på kostskole i England efter folkeskolen.

I 'Det, vi taler om' kalder Ditte Okman 12-årige prins Henrik for både 'sød' og 'skrøbelig' og hæfter sig ved, at prinsesse Marie forklarer forskellen på det danske og franske skolesystem med, at man herhjemme har stor fokus på trivsel og udvikling, hvor man i det franske går mere op i det faglige.

Prins Henrik fyldte 12 år i år. Foto: Prinsesse Marie / Kongehuset Vis mere Prins Henrik fyldte 12 år i år. Foto: Prinsesse Marie / Kongehuset

»Jeg håber, den lille prins Henrik kommer til at trives i det lidt strikse Frankrig,« slutter Ditte Okman.

Foruden at tale om deres to børns trivsel, fortæller prins Joachim og prinsesse Marie desuden, at de får et friere liv, end det deres far havde.

»Vi vil have, at de ved, at de selv skal definere deres liv. Selvfølgelig med vores hjælp. De er fri til at gøre hvad som helst. Hvis der opstår nogle forpligtelser, bliver det kun over for dem selv,« siger prinsesse Marie, mens prins Joachim tilføjer:

»Det er det samme med mine ældste børn, som nu er myndige. De er rigtig gode til at klare sig selv. Et bevis på det er, at Nikolai er blevet model. Selvfølgelig er det specielt, men det her er det 21. århundrede i Danmark, og han har udnyttet den chance godt, på en meget professionel måde. Det har på ingen måde forstyrret hans fokus, og han tager sine økonomi- og business-studier meget seriøst,« siger han.

»Felix får snart sin studentereksamen. Han er meget flittig, så jeg er ikke bekymret. Han har allerede fortalt mig, at han vil gå ind i en militærkarriere,« siger han.