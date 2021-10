I fredagens udgave af 'Det vi taler om' kommer den afgåede Cirkusrevyen-stjerne Ulf Pilgaard på tale.

Han havde sidste forestilling søndag 3. oktober i en sæson, der var præget af sygemeldinger fra både den 75-årige instruktør og skuespiller Lisbet Dahl samt den 39-årige skuespiller Merete Mærkedahl.

»Cirkusrevyen, er det ligesom en Olsen Banden nummer 14, hvor de alle sammen falder fra – har den overlevet sig selv?« spørger paneldeltageren Per Kuskner, der er chefredaktør på Avisen.dk.

Det mener hans meddeltager, Berlingskes teaterredaktør Jakob Steen Olsen, dog bestemt ikke.

Han mener, at der altid vil være relevante samfundsemner at tage op og ikke mindst være nye skuespillere til at bære faklen videre fra koryfæer som Ulf Pilgaard.

»Næste år er Ulf så ikke med, men Lisbeth er stadig med og holder vel en sæson mere eller to, og så er der jo nogle andre, der står klar. Så kommer Lise Baastrup og Ditte Hansen måske tilbage en anden gang, så er der jo Niels Ellegaard og Henrik Lykkegaard og Niels Olsen. Der er jo en masse sjove mennesker,« forklarer Jakob Steen Olsen.

»Det er bare, fordi Ulf og Lisbeth er sådan nogle kæmpe stjerner, fordi de har været der så længe.«

Men både værten Ditte Okman og chefredaktøren Per Kuskner spekulerer dog i, om der stadig er et publikum til Cirkusrevyen – for de bliver, ligesom skuespillerne, jo også ældre.

Men den konklusion giver Jakob Steen Olsen heller ikke meget for.

»Man har altid brokket sig over, at 'lige om lidt så dør revyen', men det gjorde man altså allerede – hvis man kan sin revyhistorie – helt tilbage i 40erne,« slår han fast.

»Jeg elsker Leif Maibom nede i Sønderborg, han siger: 'Hallo, unge mennesker skal sgu da ikke sidde og se revy, det kan de gøre, når de er 40 og hygge sig med det. De skal jo ud og drikke sig fulde ude på Roskilde Festival', og det har han da ret i!« lyder det fra Jakob Steen Olsens frie hukommelse.

Han er ligesom den tidligere Sønderborg Sommer Revydirektør selv en aktiv revygænger.

Ikke mindst har han set Ulf Pilgaards sidste Cirkusrevy flere gange.

Og det til store roser, for Jakob Steen Olsen synes, at »det kører rigtigt godt.«