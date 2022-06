Lyt til artiklen

Siden Sofie Linde fra scenen til Zulu Comedy Galla forrige år delte sin historie om en vis »tv-kanon« og satte ord på den forskelsbehandling, hun har mødt i mediebranchen, er hun blevet ansigtet på metoo-bevægelsen herhjemme.

Men det har bestemt ikke været omkostningsfrit.

Det fortalte Sofie Linde, da hun fredag gæstede B.T. podcasten 'Det vi taler om', der sendte live fra Folkemødet på Bornholm.

Faktisk havde den 32-årige tv-vært ellers helt afholdt sig fra at møde op til folkefesten tidligere år på grund af den massive modstand, hun har mødt for sin fremtrædende rolle i metoo-debatten herhjemme.

Sofie Linde i Operaen den 19. august 2020. Det var ligeledes her, hun holdte sin tale til 'De største øjeblikke', der blev optaget onsdag. Foto: Emil Helms Vis mere Sofie Linde i Operaen den 19. august 2020. Det var ligeledes her, hun holdte sin tale til 'De største øjeblikke', der blev optaget onsdag. Foto: Emil Helms

Og siden har hun helt valgt at trække sig fra den offentlige debat, fordi det simpelthen bare »er for hårdt.«

»Hvis jeg ser tilbage på, hvad jeg har brugt de sidste par år på, så er det faktisk virkelig sådan målrettet at arbejde på at komme af med en vrede, som simpelthen sad fast i min krop, og rent faktisk nå der hen til, hvor jeg er mega stolt af det, som jeg også står for,« sagde Sofie Linde til stor jubel fra det fremmødte publikum.

Vreden begyndte, da hun blev taget på sengen med den voldsomme reaktion, hendes tale til Zulu Comedy Galla forårsagede.

Og det er først for nylig – efter at have gået til body sds (kropsterapeutisk behandling) at have vendt det hele utallige gange og lært at »være hende der med metoo« hos både lægen og familiefesten – at hun har kunne vende vreden til stolthed.

Ditte Okman var som altid vært, da B.T. sendte 'Det vi taler om' fra Folkemødet på Bornholm. Sofie Linde var med som special guest. Vis mere Ditte Okman var som altid vært, da B.T. sendte 'Det vi taler om' fra Folkemødet på Bornholm. Sofie Linde var med som special guest.

For særligt de to første uger efter værtskabet til Zulu Comedy Galla var voldsomme.

Sofie Linde begyndte at blive paranoid. Hun græd hver eneste dag, og da hun begyndte at tabe sig midt i sin graviditet med Trines lillesøster Søs, vidste hun, at hun måtte trække sig.

Men det værste var alle dem, der trak sig fra hende.

»Det var vildt at stå der, fordi fra den ene dag til den anden blev der bare fuldstændig stille – også fra venner. Der var ikke nogen, der ringede,« fortalte Sofie Linde, der havde håbet, nogen ville høre hende, hvordan hun havde det midt i stormvejret.

»Der er nogen, jeg ikke kan tilgive, for ikke at have været der. Og det er så noget af det, jeg har arbejdet på.«

For samtidig med, at vennerne trak sig, gjorde flere samarbejdspartnere det samme.

»Så var der nogle job, der blev aflyst. Jeg stod overfor en selvfinansieret barsel, så jeg nåede at gå fuldstændig i panik,« fortalte Sofie Linde.

»Så derfor har jeg jo også brugt de sidste par år på virkelig at skabe mig et tredje ben, der er fuldstændig uafhængigt af arbejde, fuldstændig uafhængig af, hvad jeg kunne havne i. Der har jeg jo været så heldig, at det kan jeg jo gøre på Instagram.«

Synes du også, den hårde tone i den offentlige debat et demokratisk problem?

Sofie Linde takker særligt manageren Line Breinholt i dag for at »have reddet« hende.

»Havde hun ikke været der, så kan jeg love jer for, så havde jeg bare sagt det navn og råbt SKRID,« siger Linde til store grin fra Folkemøde-publikummet.

Men i stedet lagde de en strategi: Alt personligt skulle pakkes væk. Ingen snak om den famøse »tv-kanon«, alle ville have navnet på. Det var kun de overordnede feministiske standpunkter, som tv-værten skulle stå på mål for.

Men det kan stadig være svært – hvis ikke umuligt – at fjerne sig fra alt det had, man mødes af, når man blander sig i metoo-debatten.

»Jeg er blevet mødt af en vrede, som jeg ikke vidste fandtes, som kommer i form af dødstrusler, grimme kommentarer, folk, der passer mig op på gaden,« opremser Sofie Linde.

Så hun kalder det for »et hul i demokratiet«, når selv ressourcefulde kvinder som hende selv må trække sig fra den offentlige debat.

I stedet sørger hun så for at følge med i debatten og sende sin opbakning til andre, der kan føle, de står alene med at stå op for kvindesagen, forklarer hun.

På samme måde som fremtrædende kvinder som Medina og Helle Thorning skrev til hende dengang og bakkede hende op.