Statsministerens optræden i 'Go' Aften Live' og 'Aftenshowet' denne uge viste en lille flig af, hvem 'mor Mette' også kan være.

»Det er nu, det hele backfirer,« lyder det blandt andet fra kommunikationskspert Anne Kirstine Cramon, der er en af paneldeltagerne i ugens 'Det, vi taler om'.

»Hun er megagod til at kommunikere, når hun er i overskud, men når hun er i underskud, går det helt helt galt.«

Statsminister Mette Frederiksen har under hele corona-krisen været selektiv med, hvem hun taler med og hvornår. Og mens hun primært har svaret på spørgsmål på sin Facebook-profil og de styrede pressemøder, så takkede hun torsdag ja til et besøg hos henholdsvis 'Go' Aften Live' på TV 2 og 'Aftenshowet' på DR1.

'Bløde medier', som Anne Kirstine Cramon kalder de to aktualitetsprogrammer, hvor gæsterne kan komme ind 'og sidde i en sofa' og snakke.

»Men her gjorde de rent faktisk noget andet og gik til hende,« siger hun om blandt andet det meget omtalte TV 2-interview med Abdel Aziz Mahmoud.

»Det var da megafedt, men man kan også se, hvor ekstremt presset hun bliver over det – hele hendes mimik ændrer sig,« siger kommunikationseksperten, som bliver bakket op af de andre paneldeltagere, der mener, at Mette Frederiksen blev direkte vred under interviewet.

Det står i skarp kontrast til 'mor Mette', som statsministeren blev kaldt på de sociale medier, mens coronaens indtog i Danmark fortsat var nyt, og alle tunede ind på pressemøderne for at høre, hvordan vi kunne hjælpe Mette Frederiksen ved at udvise samfundssind.

Men siden er der sket meget, og den aktuelle mink-skandale har svækket danskernes tiltro til statsministeren, lyder vurderingen fra 'Det, vi taler om'-panelet, der denne gang består af Anne Kirstine Cramon, Nikolaj Vraa og Per Kuskner foruden vært Ditte Okman.

»Tiltroen til, at vi skal gøre, det de siger, den daler jo markant efter den her fejl,« påpeger politisk kommentator Søs Marie Serup om regeringens beslutning om at aflive samtlige af landets mink, uden at man havde undersøgt, om det var lovligt – hvilket det ikke var.

Det gør Ditte Okman bekymret for, om regeringen i andre tilfælde også vil være så egenrådige i deres beslutninger, 'at demokratiet bliver sat ud af spil', fortæller hun.

Til det svarer Søs Marie Serup:

»Det har jeg sådan set råbt op om i flere måneder, og der har I alle sammen været ligeglade og puttet ost i ørerne og sagt: 'La la la, pas på mig, Mette'.«

Men når Mette Frederiksen nu lader masken falde og viser, at hun ikke længere er 'mor Mette', der roligt og sikkert passer på os allesammen under krisen, så er det ikke første gang, mener Søs Marie Serup, der kan fortælle, at den vrede og bidske Mette Frederiksen, som man så i 'Go' Aften Live', ikke er opstået under mink-skandalen.

»Hun er kendt for at tale på den her måde. Man føler altid, man er et lille barn, der står foran sin mor, når hun taler til en,« fortæller den politiske kommentator, der i mange år har haft sin gang på Christiansborg.

»Og så er der dem, der føler, de står foran et raseriudbrud,« tilføjer vært Ditte Okman.

Her referer hun til en tidligere sag fra 2014, hvor Mette Frederiksen (S) var Justitsminister, og 80-100 embedsmænd måtte samles til et krisemøde for at snakke om et hårdt arbejdsmiljø, hvor flere følte sig angrebet og overfuset af ministeren, som Politiken dengang kunne afsløre.

»Det var ikke bare forhutlede Kirsten, der syntes, hun var blevet lidt for dårligt behandlet. Der kom fucking 100 mennesker,« siger Ditte Okman i podcasten.

Hør hele den snak i ugens udgave af 'Det, vi taler om' over artiklen.