Lad champagnepropperne poppe, skænk dig selv et glas og se årets sidste Det, vi taler om lige her!

Vi skåler nytåret ind med en masse sladder om året der gik. Et år hvor der måske ikke er sket skide meget for særlig mange af os. Men så alligevel... for der har været fuld knald på både #metoo, politik og resten af sladderverden i år.

I vores kulørte time skal vi quizze og sladre om årets par og skilsmisser og om dem vi mistede i 2021.

I timen efter, den kontante time, der skal vi sladre om året der gik i kongehuset, om de eks-royale og om Cecilie Frøkjærs interview med Lise Nørgaard.

Vi går live kl. 14, og du kan som altid sladre med ved at sende en besked til 42 42 03 21. Begynd din besked med 'BT' og herefter et mellemrum.

Vores nytårspanel er Anne Kirstine Cramon, Niels Pinborg, Jacob Heinel, Jonas Kuld Rathje og Nikolaj Vraa. Og din vært er som altid Ditte Okman

Glædelig nytår fra hele Det, vi taler om-familien til alle jer derude!