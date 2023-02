Lyt til artiklen

Leo er død, men han har sendt Sussi et budskab fra det hinsides. Vi tager afsked med den ene halvdel af den legendariske musikalske duo.

Det kører ikke rigtig i den blå blok for tiden. Der er rent kaos i Nye Borgerlige, tidl. folketingsmedlem og Venstre-profil Claus Hjort Frederiksen er blevet tiltalt for læk af statshemmeligheder, og Simon Emil Ammitzbøll-Bille forsøger at komme med forklaringen på blå bloks opløsning.

Vi taler også om, hvordan en hundelort blev årsag til en profileret ballechefs fyring.

I studiet sidder Niels Pinborg, Jonas Kuld Rathje, Per Kuskner og Anne Kirstine Cramon.

Se med live kl. 14 og husk, at du kan sladre med ved at sende en sms til programmet på 42 42 03 21. Begynd din besked med ‘BT’ og herefter et mellemrum.

Din vært er Ditte Okman.

Programmet produceres af Sarah Bech.