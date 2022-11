Lyt til artiklen

Vi læser op af Tobias Rahims store digtsamling og ringer til Rasmus Tanhtoldt, der er i Qatar.

Og så kommer Jan Linnebjerg forbi studiet. Igennem tyve år har han stået i skyggen af en 60 centimeter høj tv-nisse, men i en ny dokumentar melder han ud, at nu er det slut. Men kan han lægge Pyrus helt på hylden?

Se med live kl. 14 og husk, at du kan sladre med ved at sende en sms til programmet på 42 42 03 21. Begynd din besked med ‘BT’ og herefter et mellemrum.

Din vært er Ditte Okman.

Programmet produceres af Sarah Bech