Inger Støjberg har været single i seks år, men er nu klar til at møde en ny mand. Hvilken politiker ville du helst på en date med?

Lyt med i ‘Det, vi taler om’, hvor vi også skal tale om den britiske komiker James Corden, den største krise i det norske kongehus og politikere, der forsøger at fuske sig til anonyme økonomiske bidrag.

I studiet sidder Anne Kirstine Cramon, Nikolaj Vraa, Jacob Heinel Jensen og Kristoffer Eriksen.

Se med live kl. 14 og husk, at du kan sladre med ved at sende en sms til programmet på 42 42 03 21. Begynd din besked med ‘BT’ og herefter et mellemrum.

Vært er Ditte Okman.

Programmet produceres af Sarah Bech.