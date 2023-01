Lyt til artiklen

Grevinde Alexandra hiver Martin Jørgensen i retten, Pernille Vermund har annonceret sin afsked i Nye Borgerlige og Sydney Lees dødsårsag er offentliggjort.

Og så har Per Kuskner og Avisen.dk virkelig fået ørene i maskinen på grund af en temmelig uheldig anmeldelse af X-Factor og Sofie Linde. Vi spørger ham selvfølgelig, hvad han har gang i, når han kommer.

Vi får også besøg af Jonas Kuld Rathje, Niels Pinborg og Jakob Steen Olsen.

Se med live kl. 14 og husk, at du kan sladre med ved at sende en sms til programmet på 42 42 03 21. Begynd din besked med ‘BT’ og herefter et mellemrum.

Din vært er Ditte Okman.

Programmet produceres af Sarah Bech