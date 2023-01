Lyt til artiklen

Der er allerede masser at tale om i 2023!

Lise Nørgaard døde i søndags i en alder af 105, hvilket blandt andre Vibeke Manniche ikke var sen til at udnytte til sin egen fordel. Vi skal også sige farvel til Umuts flæskerestauranter, som han lukker efter en livsstilsændring.

Og så er der bogen om prins Harry. Selvom den først udkommer om en uge, er der allerede lækket vilde detaljer om slagsmål og beskyldninger om hvem, der skulle have opfordret prinsen til at tage det berømte nazikostume på.

Dét og meget, meget mere skal vi snakke om i selskab med Anne Kirstine Cramon, Jacob Heinel Jensen og Kristoffer Eriksen.

Se med live kl. 14.00 og husk, at du kan sladre med ved at sende en sms til programmet på 42 42 03 21. Begynd din besked med ‘BT’ og herefter et mellemrum.

Din vært er Ditte Okman.

Programmet produceres af Sarah Bech.