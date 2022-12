Lyt til artiklen

Amalie Szigethy har beskyldt Mikkel Skelskov for at fjerne deres fælles børn fra hende. Vi taler om, hvad der er op og ned i sagen.

Vi taler også om de nye ministre, ringer til Nikita Klæstrup, og så er der interessant jobnyt fra en person, vi har beskæftiget os en del med i programmet.

I ugens panel sidder Anne Kirstine Cramon, Jonas Kuld Rathje og Niels Pinborg. Og i 2. time får vi besøg af en vild nisse!

Se med live kl. 14 og husk, at du kan sladre med ved at sende en sms til programmet på 42 42 03 21. Begynd din besked med ‘BT’ og herefter et mellemrum.

Din vært er Ditte Okman.

Programmet er produceret af Sarah Bech