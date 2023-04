I dag gennemgår vi ugens mange saftige sladderhistorier med Anne Kirstine Cramon, Nikolaj Vraa, Jakob Steen Olsen og Søs Marie Serup.

Natascha Linnea er stukket af til Tyskland, Adam Prices smagsløg var for fine til SAS' flymad og Joe Biden har annonceret at han nu vil forsøge at slå sin egen rekord som Amerikas ældste præsident.

Jon Stephensen er havnet i endnu flere problemer, og det har nu resulteret i en orlov - og måske endnu værre: Han har fået den danske kulturelite på nakken.

Lizette Risgaard, formanden i FH, har ikke kunnet holde fingrene fra unge mænd og skal nu forholde sig til seksuelle krænkelser i organisationen.

Vi dykker også ned i rapporten om fhv. beskæftigelses- og integrationsborgmester (V), Københavns Kommune, Cecilie Lonning-Skovgaard, der tilsyneladende ikke rigtig bryder sig om kvinder i den fødedygtige alder.

Din vært er Ditte Okman.

Programmet produceres af Sarah Bech.