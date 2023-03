Lyt til artiklen

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

Gangbangs, Sydney Lees stemme og Gwyneth Paltrow, der har indtaget ozongas – gennem numsen!

Det bliver et vildt program i dag, hvor vi blandt andet også skal tale om kongehusets millionunderskud, Donald Trump og Danmarks nye voksmuseum, som Mads Brügger kommer forbi og fortæller om.

Og så skal vi tale om Dan Jørgensens nye kærlighed, for vi har det næsten som om, vi har set hende før …

I studiet sidder Anne Kirstine Cramon, Jacob Heinel Jensen og Thomas Heurlin.

Se med live kl. 14 og husk, at du kan sladre med ved at sende en sms til programmet på 42 42 03 21. Begynd din besked med ‘BT’ og herefter et mellemrum.

Din vært er Ditte Okman.

Programmet produceres af Sarah Bech.