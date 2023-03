Lyt til artiklen

Durek giver den gas i et boyband, Zlatan er tilbage og John ‘Faxe’ Jensens urin var pludselig 27.000 kroner værd!

Det bliver et vildt program i dag, hvor vi også skal tale om ugens kendte kriminelle. Der er hele tre af slagen!

Og så får vi fint besøg af filminstruktør Christoffer Guldbrandsen, der står bag dokumentaren om Roger Stone, Donald Trumps tidligere rådgiver.

I studiet sidder Niels Pinborg, Jonas Kuld Rathje og Morten Crone Sejersbøl.

Se med live kl. 14 og husk, at du kan sladre med ved at sende en sms til programmet på 42 42 03 21. Begynd din besked med ‘BT’ og herefter et mellemrum.

Din vært er Ditte Okman.

Programmet produceres af Sarah Bech.