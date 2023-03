Lyt til artiklen

Bag det smukke ydre... gemmer der sig en syg, syg, syg historie!

Hollywood-skuespilleren Armie Hammer er blevet anklaget for chikane, voldtægt og kannibalisme, og nu har vi set serien om hans stenrige familie. Det lader til, at de syge tilbøjeligheder ikke er noget, han har arvet fra fremmede.

Vi skal også tale om en vild tryllekunstner ved navn Doctor No, der tog fusen på en række af Danmarks rigeste mænd. De troede, han kunne kurere kræft, covid og hiv

Vi skal også vende Christiansborg, hvor der stadig bliver snakket om kaosset i Nye Borgerlige. Løkke skælder ud på pressen og Qvortrup har udgivet (endnu en) bog om Mette Frederiksen.

Og så skal vi til Frederiksberg, hvor et dragshow har fået nogen helt op af stolene.

I studiet sidder Kristoffer Eriksen, Nikolaj Vraa, Jakob Steen Olsen og Henrik Qvortrup!

Se med live kl. 14

Din vært er Ditte Okman.

Programmet produceres af Sarah Bech.