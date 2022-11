Lyt til artiklen

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

Det har været endnu en vild uge!

Bubber skal være far - igen! Imens han venter på sit 5. barn, er Mette Thiesen frosset ude af Nye Borgerlige, fordi hendes kæreste har været voldelig, og så arrangerer Naser Khader rejser til Mellemøsten. Skal du med?

Alt det, og meget mere, skal vi snakke om. I dag i forrygende selskab med Niels Pinborg, Per Kuskner og Jakob Steen Olsen.

Se med live kl. 14 og husk, at du kan sladre med ved at sende en sms til programmet på 42 42 03 21. Begynd din besked med ‘BT’ og herefter et mellemrum.

Din vært er Ditte Okman.

Programmet er produceret af Sarah Bech.