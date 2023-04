Vi sender live fra Salonen på toppen af Pilestræde, og vi er i forrygende selskab med Jacob Heinel Jensen, Niels Pinborg og Kristoffer Eriksen.

Kim Novaa kommer også forbi, for vi har hørt, at man kan miste sit følelsesliv ved overforbrug af Botox. Vi spørger selvfølgelig, om man kan få FOR meget Botox. Og så taler vi også lidt om hans kærestes numse.

Prinsesse Benediktes søn prins Gustav skal være far. Først skulle han vente tyve år på at få lov til at gifte sig med sin store kærlighed Carina, fordi et gammelt testamente spændte ben for parret. Men efter brylluppet sidste sommer kan de nu annoncere, at en royal baby er på vej til Berleburg Slot. Og at det kommer til at ske ved hjælp af en rugemor.

Amerikanske Fox News har ikke kunnet dele lige så gode nyheder, for den konservative tv-kanal skal betale knap 5,4 milliarder kroner til firmaet Dominion, der leverede stemmeoptællingsmaskiner til det famøse præsidentvalg i 2020.

