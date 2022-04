Det, vi taler om

Så er det endelig fredag, og det betyder sladder! I dagens udsendelse sladrer vi om endnu en volddsag med Nicki Bille i centrum, om Prins Harry der ikke mødte op til sin egen farfars mindehøjtidelighed i London, om Bruce Willis der har fået konstateret Afasi og om forfatter Anna Grues store sexchock.

I den kontante time skal vi sladre om, hvad der skete for Will Smith til dette års Oscars. Hvordan er vold i kærlighedens tegn pludselig blevet okay?

Vi skal også sladre lidt mere om Barbara Bertelsen, da hun i dag kl. 13 er blevet genafhørt i Minkkommissionen. Vi slutter af med en opfølgning på sidste uges historie om en fyring på Musikkonservatoriet og lidt om den norske prinsesse Märtha Louise, der pludselig er blevet skuespiller.

Vi går live kl. 14 lige her eller på Facebook. Og husk, du kan sladre med ved at sende en SMS til 42 42 03 21, begynd din besked med 'BT' og et mellemrum.

I ugens program får vi besøg af Per Kuskner, Jacob Heinel Jensen og Nikolaj Vraa. Vi har også spændende gæster med på telefonen.

Ditte Okman er din vært.