'Det, vi taler om'.



I dagens program skal der sladres om, at Bodil Jørgensens mangel på sex. Skal Kronprinsen egentlig med i krig? Kanye West fortsætter med at tyranisere Pete Davidson og Kim Kardashian. Derud over skal der i anden time snakkes Ukraine imod Rusland - Zelenskij imod Putin. Karen Melchior er blevet afsløret i 'syge-fup'. 'The Tinder Swindler' aka. Simon Leviv kører stærk derud af - efter han er blevet outed som svindler har han fået et kæmpe boost på de sociale medier.

Vi går live kl 14:00, og du kan som altid sladre med ved at sende en sms ind til programmet på 42 42 03 21.

Begynd din besked med 'BT' efterfulgt af mellemrum og så din besked.

Ditte Okman er som altid din vært, og i ugens panel sidder: Jakob Steen Olsen, Jacob Heinel og Thomas Heurlin.