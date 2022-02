Det, vi taler om

Vi kickstarter din weekend med en ordentlig omgang sladder i dagens Det, vi taler om!

Vi skal til England, Grønland og til Fyn i dagens udsendelse.

I den kulørte time skal vi nemlig sladre om det, der minder om forfald i det britiske kongehus, shitstorm mod Jim Lyngvild på Grønland, og som en lille krølle på halen på første time skal vi sladre om Susan K's nye job.

I den kontante time taler vi om veganerparitet, der mildest talt har været i opløsning, den voldsomme kritik af sagen om tidligere FE-chef Lars Findsen og om en lokal sag om den fynske fodboldklub OB, der lidt for sent kom i gang med donationerne på deres egen 'Lars Høgh minde-trøje'.

Ditte Okman er din vært, og i dagens panel sidder Per Kuskner, Niels Pinborg, Søs Marie Serup OG! I dag har vi også et nyt medlem i panelet: Louise Kjølsen aka Twerkqueen! Velkommen til!

Du kan som altid se med live her på BT eller på Facebook kl. 14. Og husk, at du også kan sladre med ved at sende en SMS til 42 42 03 21. Begynd din besked med 'BT' og et mellemrum.