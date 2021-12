Det, vi taler om

Hvad sker der for Camilla Plum og hendes sørgelige samling af sure smileyer? Er corona-smitten løs på Amalienborg? Og er Knud Meldgaard okay? Det skal vi sladre om i dagens kulørte time.

Vært Ditte Okman har desværre fået corona, men the show must go on. Og det sørger dagens fantastiske vikarvært Anne Kirstine Cramon for!

I den kontante time skal vi tale om Inger Støjbergs nedtur. Og så skal vi til #metoo, kondomer, klask i røven og et muligt lovbrud på Ekstra Bladet efter de udgav artiklen ‘Afsløring: TV2 stjerne knaldede praktikant’

Vi går live kl. 14, og du kan som altid sladre med ved at sende en sms til 42 42 03 21. Start din besked med ‘BT’ og derefter et mellemrum.

I dagens panel sidder Thomas Heurlin og Søs Marie Serup. Og i den kontante time får vi besøg af to special guests.