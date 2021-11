'Det, vi taler om'.

Er det ok at aflive en gris på et filmset? Eller at en kommune bruger millioner af kroner på kystoprydning for at dumpe skraldet i havet igen? Og er der fuldstændig nedsmeltning i Dansk Folkeparti? Det er noget af det, vi skal sladre om i dag.

Vi går live kl. 14.00 med vikarvært Nikolaj Vraa, og du kan som altid sladre med ved at sende en sms ind til programmet på 42420321. Begynd din besked med 'BT' og herefter et mellemrum.

I ugens program får vi besøg af Per Kuskner, Thomas Heurlin, Jonas Kuld Rathje, Søs Marie Serup og Anne Kirstine Cramon.