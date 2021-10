Så blev det fredag og det betyder at der skal høstes sladder. Annete Heick har datet Mr. News i skjul. Det Norske kongehus har lukket et reptil ind i form af Shamanen Durek. Hvad skal der ske med kongehuset efter dronningens død? Knud Foldschack har snydt for milioner af kroner og hvad fa'en er der sket med Tom Cruise?!

Vi er live fra kl 14:00, og du kan deltage i sladren ved at sende en sms ind til programmet på 42 42 03 21. Begynd din besked med 'BT' efterfulgt af et mellemrum.

Ditte Okman er din skønne vært og i panelet sidder Kristian von Hornsleth, Per Kuskner, Søs Marie Serup, Jakob Steen Olsen.