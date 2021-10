'Det, vi taler om'.

I ugens program skal der sladres om lidt af hvert. Schmeichels har ringet til England. Robert Hansen er kommet i afvænning. Rolf Sørensen skal skilles... igen. R. Kelly er blevet dømt men DR vil stadig bruge hans musik DOG har de fyret MC Zipp for at krænke deres mellemledere i satirisk bog. Alt det og meget mere, kan du lytte til i 'Det, vi taler om'

Vi går live kl 14:00, og du kan som altid sladre med ved at sende en sms ind til programmet på 42 42 03 21. Begynd din besked med 'BT' og herefter et mellemrum. Ditte Okman er din sladrende vært, og i ugens program får vi besøg af Jakob Steen Olsen, Jacob Heinel Jensen, Per Kuskner og Jonas Kuld-Rathje.