Det er fredag og Danmarks bedste sladder magasin giver dig frisk sladder til weekenden!

Rasmus Paludan er blevet gift, Weekendavisen har fået fat i den advokatundersøgelse, som Konservative har lavet om Naser Khader og Trine Bramsen sejler rundt - i sine egne forklaringer om en sejltur.

Vi går live kl. 14.00, og du kan som altid sladre med ved at sende sms ind til programmet på 42420321. Begynd din besked med 'BT' og herefter et mellemrum.



Anne Kirstine Cramon er vikarvært for Ditte Okman, og ugens panel består af Thomas Heurlin, Jacob Heinel Jensen, Per Kuskner