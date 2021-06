Britney Spears talte onsdag aften til en dommer med ønsket om at få ophævet det værgemål, som hun har været underlagt siden 2008. Hun retter hårde anklager mod sin far, som efter sigende har udsat hende for tvangsprævention, indespærring og årevis af omfattende kontrol. Men nu har Britney fået nok.

Det og meget mere skal vi sladre om i dag med panelet bestående af Jacob Heinel Jensen, Anne Kirstine Cramon, Jonas Kuld Rathje og Per Kuskner.

Ditte Okman er som altid din vært og vi går live kl. 14.00.