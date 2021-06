»Kedelig« og »farveløs« bliver »Marko Effekten« kaldt af filmkritikere i de store dagblade. Men på Kino.dk fik filmen en overraskende brugervurdering på 4,9 ud af 6 stjerner. Problemet var bare 600 mangestjernede, ordløse anmeldelser, som viste sig at være falske. Hvem står bag?

Din vært, Ditte Okman, er tilbage på pinden og leverer dugfrisk sladder til din weekend. Panelet består af Jakob Steen Olsen, Per Kuskner og Jonas Kuld Rathje.

Vi har også Kim Novaa med på en telefon for at opklare hvad vennerne fra Friends egentlig har fået lavet af botox og andre kosmetiske indgreb. Der bliver konstant talt om Jennifer og Courtney - med hvad med mændene? Og så vender vi den nye bog om Mette Frederiksen - »Det første år«.



Lyt med, når vi går live kl. 14.00! Det bliver skidegodt!

Og husk, at du kan sladre med ved at sende en sms ind til programmet på 42 42 03 21. Begynd din besked med 'BT' og herefter et mellemrum.