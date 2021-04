Er du i sladderhumør? Solen skinner og din vært, Ditte Okman, er tilbage på pinden!

Vi skal sladre om Bubbers eks, Ibsen, der taler ud om bruddet i ny podcast. Hun fortæller om det svære i at tilgive og om at få lov til at være vred.

Vi kommer også omkring Anders Langballe, der føler sig svigtet af TV 2 efter han fik en blodprop. Og så sladrer vi om Sofie Linde, der er lagt for had på Facebook og Naser Khader – der lægger sig fladt ned og undskylder.

Ugens panel består af Anne Kirstine Cramon, Jonas Kuld Rathje, Janni Ree og Henrik Qvortrup. Vi har måske, måske ikke en god nyhed at breake!

Du kan altid lytte med, når vi går live fredag kl. 14.00.

Og husk, at du kan sladre med ved at sende en sms ind til programmet på 42 42 03 21. Begynd din besked med 'BT' og herefter et mellemrum.