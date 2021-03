Det er fredag og Danmarks bedste sladdermagasin er klar til at give dig dugfrisk sladder til din weekend.

Ditte Okman er som altid din vært, og med sig i studiet har hun Anna Thygesen og Niels Pinborg.

I anden time får vi besøg af Jakob Steen Olsen, for vi skal nemlig sladre om Meghan og Harrys absurde interview med Oprah, om #Me-too på B.T., - og ledelsens tavshed mens det raser - om den nyeste udvikling i striden mellem Omar Marzouk og Naser Kharder og meget meget mere!

Vi går live kl 14.00 her og på facebook, og du kan som altid sladre med ved at sende en sms ind til programmet på 42 42 03 21. Begynd din besked med 'BT' og herefter et mellemrum.