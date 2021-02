Det er fredag, solen skinner og foråret er på vej! 'Det, vi taler om' sidder klar i studiet på Pilestræde til at give dig den bedste sladder fra ugens løb. Anna Thygsen, Thomas Heurlin og Henrik Qvortrup kommer på besøg!

Vi skal både tale om Lise Nørgaard, der er flyttet på plejehjem, om storsvindleren Per Ulrich Karpf, der har politianmeldt et DR-program for at »manipulere med sandheden«, mens han selv skylder knap 10 mio. i skat, og så skal vi også genbesøge sagen – eller skal vi sige sagerne – om sexismenanklagerne mod den tidligere københavnske borgmester, Frank Jensen (S).

Det forgår lige her på bt.dk og på Facebook kl. 14.00. Husk du kan sladre med ved at sende en sms ind til programmet på 42 42 03 21. Begynd din besked med 'BT' og herefter et mellemrum.