Ny dokumentar om Britney Spears stiller for alvor spørgsmålstegn ved, hvorfor og hvordan det gik til, at hendes far, i sin tid blev hendes værge – og stadig er det i dag, 13 år senere?

Det sladrer vi om i dag i 'Det, vi taler om', hvor Anne Kirstine Cramon og Jacob Heinel kommer i studiet.

Og så skal vi følge op på striden mellem Omar Marzouk og Naser Khader, der siden sidste uge har udviklet sig i en helt vild retning.

Lyt med når vi går live her på bt.dk kl. 14.00. Og husk du kan sladre med ved at sende en sms ind til programmet på 42 42 03 21. Begynd din besked med 'BT' og herefter et mellemrum.