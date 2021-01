Lars Løkkes Rasmussens hund, Beauty, havde en helt forfærdelig nytårsaften. Løkke kommer i studiet, og fortæller historien! Og så har vi Mai Manniche med på en telefon.

Det er fredag, og Ditte Okman er i studiet til at give dig dit ugentlige sladderfix. Og du kan godt glæde dig!



I panelet sidder Anna Thygsen, Jakob Steen Olsen og Nikolaj Vraa. Og så har vi Anne Kirstine Cramon med på en telefon.

Lyt med, når vi går live kl. 14.00. Og husk, at du kan sladre med ved at sende en sms ind til programmet på 42 42 03 21. Begynd din besked med 'BT' og herefter et mellemrum.