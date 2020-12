Danmarks bedste sladdermagasin ønsker jer en glædelig jul!

Men selvom det er 1. Juledag, afholder det os ikke fra at sende live fra studiet på Pilestræde.

I dag skal vi bl.a. sladre om Milena Penkowa, der har fået sin egen podcast på selveste dk4, om Janni Rees totalt spolerede juleaften og så er Ditte Okman for første gang nogensinde enig med Ghita Nørby om noget. Hør hvad, i dagens udgave af Det, vi taler om!

I panelet sidder Jonas Kuld Rathje og Henrik Qvortrup i studiet, og Anna Thygesen og Jacob Heinel er på telefonerne.

Lyt med, når vi går live kl. 14.00.Og husk, at du kan sladre med ved at sende en sms ind til programmet på 42 42 03 21. Begynd din besked med 'BT' og herefter et mellemrum.