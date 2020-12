Kan Inger Støjberg fortsætte som næstformand i Venstre?

Det er fredag, og Ditte Okman er efter to ugers ferie tilbage på pinden i Danmarks bedste sladdermagasin, 'Det, vi taler om'.

Vi skal både tale om året, der er gået i Kongehuset, om Inger Støjberg og de ulovligt adskilte asylpar og så lidt om Lauritz.com der åbenbart ikke helt kan kende forskel på harpiks og rav.

I panelet i dag sidder Jakob Steen Olsen og Henrik Qvortrup.

Lyt med her eller på Facebook, når vi går live kl. 14.00. Og husk, at du kan sladre med ved at sende en sms ind til programmet på 42 42 03 21. Begynd din besked med 'BT' og herefter et mellemrum.